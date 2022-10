Amazon Prime Day 2022: in sconto tanti modelli di laptop HP

Continuano le offerte dell'Amazon Prime Day 2022. Tra i numerosi prodotti proposti a prezzo ridotto troviamo anche tantissimi modelli di laptop a marchio HP, che possono essere acquistati a costi significativamente inferiori rispetto a quelli precedenti.

Di seguito la lista degli sconti:

HP - PC 15s-eq2009sl Notebook Portatile , AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15.6" FHD Antiriflesso, HP Fast Charge, HDMI, Argento: 519,99 Euro

HP - PC 15s-fq4001sl Notebook Portatile , Intel Core i7-1195G7, RAM 16 GB, SSD 512 GB, Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Display 15.6" FHD Antiriflesso, HP Fast Charge, USB-C, HDMI, Argento: 639,99 Euro

HP - PC 15s-eq3001sl PC Portatile Notebook , AMD Ryzen 5 5625U, RAM 8 GB, SSD 512 GB, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Display 15,6" FHD, Webcam 720p HD, Argento: 419,99 Euro

HP - PC Pavilion 15-eh2001sl Notebook, AMD Ryzen 7 5820U, RAM 16GB DDR4, SSD 1TB, Display 15,6" FHD IPS Antiriflesso, Grafica AMD RX Vega 8, Audio B&O, Wi-Fi, LettoreSD, Webcam HD, Windows 11, Argento: 720,01 Euro

La consegna è ovviamente garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare, su alcuni modelli, anche il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero.

Come sempre, consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per godere a pieno delle promozioni.