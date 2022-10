Amazon Prime Day 2022, la seconda giornata inizia con uno sconto su Galaxy Book

La seconda giornata dell'Amazon Prime Day 2022 di Ottobre 2022 inizia subito con una super promozione sul Samsung Galaxy Book, il portatile da 15,6 pollici di Samsung con Intel Core i5, intel Iris XE, 8 gigabyte di RAM LPDR4x ed SSD da 256 gigabyte.

Di seguito i dettagli del portatile:

Samsung Galaxy Book PC Portatile, 15.6", FHD LED, Intel Core i5 di undicesima generazione, Intel Iris Xe, RAM 8GB LPDDR4x, 256GB NVMe SSD, Windows 11 Pro, Mystic Silver: 449 Euro (819 Euro)

Il risparmio netto è del 45% rispetto al prezzo di listino, che si traduce in 370 Euro in meno. Si tratta di un'offerta sicuramente molto interessante, che è disponibile in esclusiva per gli iscritti al programma Prime e per cui viene garantita la consegna per venerdì 14 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva della durata di due anni da danni accidentali a 29,39 Euro o per tre anni a 41,89 Euro. Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili di Amazon, ma solo la dilazione con Cofidis disponibile in esclusiva per gli abbonati Amazon Prime.