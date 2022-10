Amazon Prime Day 2022, super sconto su Huawei MateBook D 15

Continuano le offerte del Prime Day 2022 di fine anno targate Amazon. Quest'oggi alla lista dei produttori che partecipano alle promozioni si è aggiunta anche Huawei, che sconta di oltre 300 Euro il suo MateBook D 15 da 15,6 pollici con Intel Core i3, 8GB di RAM ed SSD da 256 GB.

Di seguito i dettagli:

HUAWEI MateBook D 15 Laptop, Notebook PC Portatile da 15,6 Pollici, Intel Core i3 di 11a generazione, 8GB+256GB, Wi-Fi 6, Windows 11, Layout Italiano, Mystic Silver: 379 Euro (699,90 Euro)

Come le altre offerte del Prime Day 2022, anche questa è disponibile esclusivamente per gli abbonati al programma Prime di Amazon, ed è anche possibile optare per il pagamento dilazionato in cinque mesi a 75,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per venerdì 14 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Si tratta senza dubbio di un prezzo molto interessante, che rappresenta una riduzione del 46% da quello di listino, su uno dei laptop più apprezzati dagli utenti. Huawei comunque in occasione del Prime Day 2022 sta proponendo anche altre promozioni sui propri prodotti, fino alle 23:59 di domani 12 Ottobre 2022.