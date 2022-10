Amazon Prime Day 2022: tanti prodotti Honor in offerta per poche ore

Ancora sconti dall'Amazon Prime Day 2022 di oggi. In quest'ultima giornata, segnaliamo una serie di promozioni degne di nota su prodotti a marchio Honor, tra cui troviamo smartphone, smartband, e laptop. I prezzi sono davvero molto interessanti rispetto a quelli di listino: vediamo di cosa si tratta.

Di seguito segnaliamo le promozioni più interessanti:

HONOR Magic 4 Lite Smartphone, Dispay FHD FullView da 6,81 pollici con Fotocamera da 48MP, 6GB RAM e 128GB Telefono Cellulare GSM, Batteria 4800mAH con Ricarica Rapida, Dual SIM, Oceano Blu: 229,90 Euro

HONOR Band 6 Braccialetto intelligente Schermo intero 1,47 pollici AMOLED Touchscreen a colori SpO2 Frequenza cardiaca Sonno Stress Nuoto Activity Tracker Versione globale, Nero: 33,90 Euro

Honor MagicBook 15 Laptop PC Portatile, AMD Ryzen 5 5500U,15.6'' Pollici FHD IPS, WiFi 6, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11-Space Gray: 499 Euro

HONOR X3 Lite Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie In-Ear senza fili con Custodia Di Ricarica Portatile, True Wireless Earbuds con Doppio Microfono, AI Riduzione del Rumore,Touch, Bassa Latenza,Bianca: 22,90 Euro

Sottolineiamo ancora una volta che le offerte in questione sono disponibili esclusivamente per gli iscritti al programma Prime, e saranno attive fino alle 23:59 di oggi 12 Ottobre 2022. Su alcuni di questi prodotti è anche possibile godere del pagamento a rate di Amazon a tasso zero ed interessi zero.