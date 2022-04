Amazon Prime Day 2022 è vicino: Amazon annuncia l'evento di shopping

Anche quest’anno, tornerà ovviamente l’Amazon Prime Day, l’evento che il colosso di Seattle è solito dedicare agli iscritti al programma Prime e che è caratterizzato da sconti e promozioni su tantissimi prodotti.

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte per annunciare i risultati finanziari del Q1 2022, Amazon ha confermato che il Prime Day 2022 si terrà a luglio, ma non ha diffuso alcuna indicazione sulle date specifiche.

“Quest’anno, il Prime Day si svolgerà a luglio in più di 20 paesi”, si legge nel comunicato del gigante degli e-commerce. “Durante l’evento di shopping annuale di Amazon, i membri Prime potranno risparmiare sui prodotti di marchi nazionali e piccole imprese di ogni categoria”.

Amazon è solita tenere a metà luglio il Prime Day: non è chiaro se anche quest’anno sarà caratterizzato da 2 giornate di sconti oppure se la compagnia americana ha in serbo un altro format per i propri utenti. Nel 2020 l’evento fu posticipato ad Ottobre 2020 a causa della pandemia di Covid19 che stava interessando anche gli Stati Uniti, mentre lo scorso anno Amazon Prime Day si è tenuto il 21 e 22 Giugno. L’annuncio ufficiale delle date potrebbe arrivare a stretto giro di orologio.

Qualche giorno fa erano emerse indiscrezioni secondo cui Amazon potrebbe aumentare i prezzi dei prodotti, ma nella conference call non ci sono indicazioni di alcun tipo.