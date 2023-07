Amazon Prime Day 2023: 150 Euro di sconto su TV Samsung OLED da 55'

In occasione del Prime Day 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante su un tv Samsung OLED da 55 pollici della Serie S95B con Alexa e Google Assistant integrati, su cui è possibile risparmiare 150 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV OLED QE55S95BATXXC, Smart TV 55” Serie S95B, OLED, Alexa e Google Assistant Integrata, 2022, HDMI 2.1, DVB-T2, HEVC Main 10, Argento [Classe di efficienza energetica G]: 1049 Euro

Il prezzo è più basso di 150 Euro rispetto ai 1199,99 Euro raggiunti di recente, che rappresentano il più conveniente. La promozione quindi è davvero interessante, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per poter portare a casa un televisore OLED da 55 pollici a prezzo ridotto.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 19 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 209,80 Euro a tasso zero ed interessi zero senza spese extra, commissioni o interessi. Ovviamente si può accedere anche alla dilazione del pagamento tramite Cofidis alle condizioni vantaggiose previste.

L'offerta è ovviamente disponibile fino alle 23:59 di oggi 12 Luglio 2023 in esclusiva per gli abbonati al Prime, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.