Amazon Prime Day 2023: 26% di sconto su laptop da gaming Lenovo con 3070 Ti

Prosegue l'Amazon Prime Day 2023, e proseguono gli sconti su tanti prodotti d'elettronica. Tra i marchi che prendono parte alla 48 ore di promozioni dedicate agli utenti Prime, troviamo Lenovo che propone uno sconto molto interessante su un laptop da gaming della gamma Legion.

Di seguito i dettagli della configurazione:

Lenovo Legion 5 Pro Gaming Portatile, Display 16" 2.5K IP5 500nits 165Hz, Intel Core i7-12700H, RAM 16GB (2X8 DDR5), 512GB SSD, NVIDIA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata: 1699 Euro

La riduzione è del 26% rispetto al prezzo più basso raggiunto di recente, pari a 2.299 Euro. Come indicato anche per altri prodotti, la promozione è disponibile in esclusiva per gli abbonati Prime, e sarà disponibile fino alle 23:59 di domani 12 Luglio 2023.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 13 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Ovviamente, come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dell'offerta.

Amazon propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero. Chiaramente, disponibile anche il finanziamento con Cofidis a condizioni vantaggiose fino al 12/07.