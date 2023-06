Amazon Prime Day 2023, annunciate le prime offerte: ecco quando partiranno

In vista dell’Amazon Prime Day 2023 di Luglio, Amazon ha già fornito qualche anticipazione sugli sconti che saranno disponibili nel corso dei prossimi giorni e che accompagneranno gli utenti nella maratona di 48 ore di sconti.

Nella fattispecie, Amazon ha annunciato che a partire dal 10 Luglio sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi della gamma Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (di quinta generazione), Echo Auto (di seconda generazione), Echo Show 10 ed Echo Show 15.

Previsti risparmi fino al 63% su Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K che sarà disponibile con lo sconto più alto di sempre.

Interessati dalle offerte anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite.

Dal 3 Luglio 2023 anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale, mentre sarà garantito uno sconto del 48% sui dispositivi eero.

Durante il Prime Day sarà possibile risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti della vetrina Amazon Launchpad, tra cui Luce notturna con sensore di movimento, ricaricabile tramite USB di SECRUI, Cuscino da viaggio gonfiabile di Blabok, Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm, Dispositivo di epilazione permanente con luce pulsata per corpo, viso e bikini di Ulike, Scanner per libri professionale da 16 Megapixels HD di CZUR, Mini pistola per massaggio muscolare, ultra silenziosa di Flow.