Amazon Prime Day 2023 in chiusura: 33% di sconto sul TV Samsung Lifestyle

Dopo aver approfondito le offerte migliori del rush finale di Amazon Prime Day 2023, vale la pena soffermarsi un momento anche su un'offerta "extra" di questa fase conclusiva. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparso uno sconto non di poco conto su un televisore Lifestyle di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung QE55LS01BGUXZT viene adesso proposto a un prezzo pari a 699 euro mediante la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Stando a quanto si può leggere in quest'ultima, il prezzo più basso recente del prodotto (ovvero negli ultimi 30 giorni su Amazon) era stato di 1.041,90 euro. In parole povere, c'è di mezzo un possibile risparmio del 33%.

A conti fatti, dunque, risulta possibile usufruire di uno sconto di 342,90 euro. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'offerta "conclusiva" potenzialmente interessante per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon. Va detto, però, che al momento in cui scriviamo la disponibilità è limitata, così come ricordiamo che si fa riferimento a un'offerta per i soli clienti Prime.

Per il resto, guardando alla scheda tecnica di Samsung QE55LS01BGUXZT, quest'ultima comprende un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi tutte le funzionalità smart che ci si aspettano da un prodotto di questo tipo, anche se potreste magari voler consultare direttamente il sito Web ufficiale di Samsung per maggiori dettagli sulle specifiche.