Amazon Prime Day 2023: ecco i coupon antipasto già disponibili

Non è passato molto tempo dall'annuncio delle date di Amazon Prime Day 2023, ma il noto portale e-commerce sta già proponendo i primi coupon antipasto: i prodotti coinvolti strizzano l'occhio a un certo tipo di utente.

Si tratta infatti principalmente di prodotti per la casa, nonostante le promozioni si soffermino in modo rapido sul mondo Tech grazie a offerte relative, ad esempio, a robot aspirapolvere. In ogni caso, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla lista presente di seguito per poter approfondire il tutto (i coupon si possono applicare banalmente spuntando la casella "Applica coupon" presente nelle pagine dei singoli prodotti).

I primi coupon antipasto di Amazon Italia per il Prime Day 2023

Rowenta Rh6838 X-Pert 6.60 Essential Aspirapolvere senza Fili : si può applicare un coupon di 20 euro (scadenza fissata al 30 giugno 2023);

: si può applicare un coupon di 20 euro (scadenza fissata al 30 giugno 2023); Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe Friggitrice ad Aria Calda : risulta possibile applicare un coupon dal valore di 20 euro (termine fissato al 30 giugno 2023);

: risulta possibile applicare un coupon dal valore di 20 euro (termine fissato al 30 giugno 2023); Hisense MS91519FF Frigorifero Side by Side : si può applicare un coupon di 90 euro (scadenza fissata al 3 luglio 2023);

: si può applicare un coupon di 90 euro (scadenza fissata al 3 luglio 2023); Rowenta RR8585WH X-Plorer Serie 75 S+ Robot Aspirapolvere Lavapavimenti: risulta possibile applicare un coupon sconto del 25% (scadenza 30 giugno 2023).

In conclusione, ricordiamo che, come potete vedere anche nella pagina ufficiale di Amazon Prime Day 2023, quest'ultimo si terrà nelle giornate dell'11 e 12 luglio 2023 (le offerte chiaramente saranno disponibili solamente per gli utenti Prime). Al netto degli antipasti, non manca dunque poi così tanto all'atteso evento degli sconti di casa Amazon.