L'Amazon Prime Day 2023 è già iniziato: in sconto tanti dispositivi Echo e Fire TV

L'Amazon Prime Day 2023 inizierà ufficialmente alla mezzanotte di domani 11 Luglio 2023, ma intanto sul catalogo di Amazon sono già disponibili alcuni sconti su diversi dispositivi Echo e Fire TV.

Di seguito i dettagli:

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD: 24,99 Euro Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 25,99 Euro

con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 25,99 Euro Fire TV Stick 4K Max , Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 35,99 Euro

, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV): 35,99 Euro Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD: 109,99 Euro

| Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD: 109,99 Euro Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Verde petrolio: 17,99 Euro

| Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Verde petrolio: 17,99 Euro Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Blu notte: 21,99 Euro

| Altoparlante Bluetooth intelligente con integrazione Alexa | Blu notte: 21,99 Euro Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa | Bianco ghiaccio: 31,99 Euro

| Altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa | Bianco ghiaccio: 31,99 Euro Echo Show 5 (3ª generazione) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite: 54,99 Euro

Le promozioni, ovviamente, sono disponibili esclusivamente per gli abbonati al servizio Prime di Amazon, analogamente a quelle che partiranno alla mezzanotte di domani, 11 Luglio 2023. Disponibile anche l'opzione per collegare automaticamente il proprio account Amazon per facilitare la configurazione.