Amazon Prime Day 2023: monitor da gaming LG da 34 pollici in super sconto

Tra le numerose offerte proposte in giornata odierna da Amazon in occasione del Prime Day 2023, troviamo un monitor da gaming a marchio LG con diagonale da 34 pollici che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente, il più basso raggiunto sulla piattaforma di Jeff Bezos dal lancio.

Il modello interessato è il seguente:

LG 34GP63AP UltraGear Gaming Monitor 34" QHD UltraWide Curvo LED VA HDR 10, 3440x1440, 1ms, AMD FreeSync Premium 160Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0 (HDPC 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero: 349,99 Euro

Dati alla mano, si tratta di un prezzo significativamente più basso rispetto al precedente di 449,99 Euro. Amazon propone la consegna senza costi aggiuntivi per martedì 18 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 22 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Non viene proposto invece il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, e per coloro che desiderano dilazionare l'importo l'unica opzione a disposizione è rappresentata dal pagamento a rate con Cofidis che viene proposto a condizioni vantaggiose fino al 12 Luglio 2023.

Ricordiamo che potete seguire il Prime Day 2023 anche attraverso il canale Telegram di Everyeye a cui vi rimandiamo e per cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi.