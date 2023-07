Amazon Prime Day 2023: le offerte su iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook ed AirPods

Ci siamo, è ufficialmente iniziato l'Amazon Prime Day 2023, e per l'occasione siamo qui a proporre tutte le migliori offerte presenti nel listino del gigante di Seattle. Partiamo dalle tantissime promozioni sui prodotti Apple. Per le prossime 48 ore è possibile acquistare a prezzi ridotti iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook ed AirPods.

Offerte iPhone 14 Amazon Prime Day 2023

Offerte Apple Watch Amazon Prime Day 2023

Offerte iPad Amazon Prime Day 2023

Apple 2022 iPad 10,9" (Wi-Fi, 64GB) - Azzurro (10ª generazione): 486 Euro

Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi, 2TB) - Grigio siderale (3ª generazione): 1099 Euro

Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi, 512GB) - Grigio siderale (3ª generazione): 849 Euro

Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi + Cellular, 512GB) - Grigio siderale (3ª generazione): 1029 Euro

Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi, 1TB) - Grigio siderale (3ª generazione): 949 Euro

Apple 2021 iPad Pro (11", Wi-Fi + Cellular, 1TB) - Argento (3ª generazione): 1049 Euro

Offerte MacBook Amazon Prime Day 2023

Apple 2021 MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Argento: 1799 Euro

Apple 2021 MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) - Argento: 2499 Euro

Apple 2021 MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Argento: 1979 Euro

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD): 669 Euro

Apple 2018 Mac mini (Processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione a 3,0GHz, 8GB RAM, 512GB): 599 Euro

Offerte AirPods Amazon Prime Day 2023

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione): 109 Euro

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​: 157 Euro

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​: 233 Euro

Apple 2021 AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe: 167 Euro

Ovviamente, le offerte in questione sono disponibili esclusivamente per gli abbonati al servizio Prime, e scadranno domani 12 Luglio 2023 alle ore 23:59. Non mancano le promozioni anche su vari accessori Apple, e per tutte le informaizoni vi rimandiamo direttamente ad Amazon.