Amazon Prime Day 2023: sconti su GPU e notebook da gaming

Poco dopo aver riportato le offerte Xiaomi del Prime Day 2023, ci spostiamo in un altro comparto che è molto interessante: le schede video ed i notebook da gaming in sconto.

Offerte GPU e laptop da gaming Prime Day 2023

Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB V2 LHR Scheda grafica, GV-N3060GAMING OC-12GD V2, multicolore: 320,99 Euro

ZOTAC GEFORCE RTX 3060 Twin Edge da 12 GB GDDR6: 305,99 Euro

ASUS Nvidia GeForce RTX 3060, Scheda Grafica, Nero, Full-Height/Full-Length (FH/FL): 349,99 Euro

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition Scheda Grafica Gaming, OpenGL 4.6, 8 GB GDDR6X, PCIe 4.0, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a, GPU Tweak II, Nero: 349,99 Euro

MSI Pulse 17 B13VFK-034IT, Notebook Gaming 17.3" FHD 144Hz, Intel i7-13700H, Nvidia RTX 4060, 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 5200MHz, 1TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1699 Euro

MSI Katana 15 B12VGK-889IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 4800MHz, 1TB SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 1749 Euro

MSI Cyborg 15 A12VE-061IT, Notebook Gaming 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4050 6GB GDDR6, RAM 16GB DDR5 4800MHz, 1TB SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 1249 Euro

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 15.6" FHD IPS 250nits 120Hz, Intel Core i7-12650H, RAM 1x16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey: 899 Euro

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZV4#B0BYZMZ5PM, Notebook 15,6" Antiglare, 144Hz, Intel Core 12ma gen i7-12700H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Windows 11 Home, Grigio: 1249 Euro

Anche in questo caso, ricordiamo che le offerte in questione sono disponibili esclusivamente per gli abbonati al servizio Prime.

Sui prodotti con importi più alti è possibile anche godere dei pagamenti dilazionati in cinque o dodici rate mensili Amazon, a tasso zero ed interessi zero.