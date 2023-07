Amazon Prime Day 2023: tre sconti su monitor MSI e Samsung

Sono le ultime ore del Prime Day 2023, e sono anche le ultime ore per poter godere delle promozioni proposte dal marketplace. Sono davvero tanti gli sconti disponibili sui monitor: tra i protagonisti troviamo diversi modelli a marchio MSI e Samsung, vediamo di cosa si tratta.

Di seguito i dettagli:

MSI G321CUV 31.5" Monitor Gaming Curvo , 3840x2160 (4K UHD), 60Hz / 1ms, angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio, VESA: 279,99 Euro

, 3840x2160 (4K UHD), 60Hz / 1ms, angolo di visione di 178°, HDR Ready, Anti-sfarfallio, VESA: 279,99 Euro Samsung Monitor HRM UR55 (U28R552) , Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free: 209,90 Euro

, Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR10, IPS, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free: 209,90 Euro Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 139,90 Euro

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, ed ovviamente le promozioni sono disponibili in esclusiva per gli abbonati al programma di Prime, fino alle 23:59 di oggi 12 Luglio 2023.

Come sempre in casi come questi, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione.