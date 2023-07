Amazon dopo il Prime Day 2023: TV OLED Samsung 2023 in forte sconto

Sono ormai terminate le offerte di Amazon Prime Day 2023, ma questo non significa che sul popolare portale store e-commerce non ci siano più promozioni valide. A tal proposito, potreste voler dare un'occhiata a uno sconto importante su un televisore OLED di Samsung legato al 2023.

Più precisamente, il modello Samsung QE55S90CATXZT viene adesso venduto a un prezzo pari a 1.532,99 euro mediante la versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy. Da quest'ultimo sito Web si apprende che il prezzo consigliato per il prodotto usualmente sarebbe di 2.199 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 30%.

Più precisamente, a conti fatti lo sconto risulta di 666,01 euro. Capite bene, dunque, considerando anche il fatto che il televisore in questione è legato all'anno 2023 (e quindi tutto sommato di recente approdo sul mercato), che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di una certa fascia. Tra l'altro, non si passa nemmeno per rivenditori, visto che il televisore viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

In ogni caso, approfondendo la scheda tecnica di Samsung QE55S90CATXZT, vale la pena notare che si fa riferimento a un pannello con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tutte le funzionalità smart del caso. Al netto di questo, però, potreste voler dare un'occhiata anche all'iniziativa Everyeye e Samsung, dato che il modello citato rientra anche in quel contesto (in quel caso la riduzione è pari al 20% e il tutto sarà attivo fino al 14 luglio 2023 con codice "EVERY20" da usare sul Samsung Online Shop: ci sono anche molti altri modelli di mezzo).