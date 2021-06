Amazon Prime Day: 600 Euro di sconto su un notebook da gaming con RTX 3070

Ancora offerte dal fronte Prime Day 2021. In questa notizia segnaliamo una promozione molto interessante su un notebook da gaming targato MSI, che sfoggia anche la scheda grafica NVIDIA RTX 3070. Complessivamente, il colosso di Seattle consente di risparmiare 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è il seguente:

MSI GE76 Raider 10UG-086IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3070, 17,3" FHD 300Hz IPS-LvL, Intel I7-10870H, 32GB RAM DDR4, 2TB SSD M.2 PCIe, WiFi 6E AX Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 2399 Euro (2999 Euro)

Amazon permette di effettuare anche il pagamento mensile in cinque rate da 479,80 Euro al mese per cinque mesi. La consegna è garantita, ovviamente senza costi aggiuntivi, entro venerdì 25 Giugno 2021 se si ordina entro 7 ore e 43 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Sfruttando l'offerta Prime Day, inoltre, è anche possibile ottenere un buono sconto da 6 Euro se si effettua una ricarica da 50 Euro.

La promozione è disponibile esclusivamente per i clienti Prime, e beneficia di tutti i vantaggi previsti dal Prime, tra cui la garanzia da 2 anni Amazon e la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche. La scadenza è prevista per le 23:59 di domani, martedì 22 Giugno 2021.