Amazon Prime Day: in arrivo sconti vantaggiosi su TV Hisense

In vista dell’Amazon Prime Day 2023 di domani, Hisense ha annunciato che proporrà nella 48 ore di offerte dedicate agli iscritti al programma Prime tanti sconti su elettrodomestici, TV e soundbar.

Tra i protagonisti delle promozioni troviamo il TV E43KT da 32 pollici dotato di Smart TV VIDAA, ma anche il Laser Cinema PL1 dotato di tecnologia X-Fusion che utilizza una sorgente accurata per immagini più nitide e colori naturali. In offerta arriverà anche l’Hisense Party Rocker One, lo speaker da 300 watt con doppio tweet e woofer.

Per quanto concerne il mondo degli elettrodomestici, invece, tra le offerte segnaliamo il forno microonde H23MOBS5HG con funzionalità Grill e sei programmi di cottura automatici, ma anche la lavastoviglie HV652E60 con funzione di “Partenza Ritardata” per far avviare la cottura quando si vuole, lavaggio rapido di un’ora a 65 gradi Celsius e cestelli flessibili dal design intelligente. Tra i forni invece è stato annunciato lo sconto sul forno multifunzione BI62216AX con cavità XXL da 77 litri.

Tra i frigoriferi in promozione invece gli interessati troveranno i modelli monoporta, doppia porta e combinati, oltre alle cantinette vino e congelatori a pozzo. Il frigorifero MQ79427SF è l’ideale per chi cerca un cross door, mentre il modello Side By Syde MS91519FF rappresenta senza dubbio un’ottima scelta.