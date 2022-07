Amazon Prime Day continua: sconti su TV 4K ed OLED Samsung, LG, Philips ed Hisense

Continuiamo a parlare dell'Amazon Prime Day 2022. Tra le numerose offerte segnalate quest'oggi troviamo anche tantissimi modelli di TV OLED e 4K di vari marchi, tra cui segnaliamo Samsung, LG, Philips ed Hisense.

Sconti TV Amazon Prime Day 2022

Samsung TV UE43AU9079UXZT , Smart TV 43" Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 339 Euro (389 Euro)

Hisense 43AE7000F , Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 229 Euro (409 Euro)

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1459 Euro (1559,21 Euro)

PHILIPS 32PHS5525 - TV LED PIXEL PLUS HD 32 (80cm) - 2xHDMI - 1xUSB - Argento: 149 Euro (194,99 Euro)

Hisense 32AE5000F TV LED HD 32", USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 149 Euro (169,99 Euro)

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine nelle scorse ore, le promozioni del Prime Day 2022 sono disponibili in esclusiva per gli abbonati Prime.