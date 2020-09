Amazon Prime Day imminente: ecco quando avverrà secondo una mail interna

In seguito alle molteplici voci di corridoio emerse nel corso degli ultimi mesi, finalmente iniziano ad emergere dettagli precisi in merito all'edizione 2020 dell'Amazon Prime Day.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, un messaggio di posta elettronica usato internamente da Amazon e arrivato nelle mani di alcuni colleghi d'oltreoceano affermerebbe che l'Amazon Prime Day si terrà dal 13 al 14 ottobre 2020. Non è finita qui: l'e-mail citata da The Verge sembrerebbe lasciare intendere che l'azienda di Jeff Bezos annuncerà ufficialmente l'iniziativa il 27 settembre 2020, ovvero tra meno di una settimana. Insomma, sembra mancare davvero poco agli sconti che ogni anno fanno gola agli appassionati di tecnologia e non solo.

Vi ricordiamo che quest'anno l'Amazon Prime Day si sta facendo attendere più del solito, dato che inizialmente si pensava a luglio 2020 come mese prescelto. Tuttavia, la questione COVID-19 ha fatto rinviare tutto e, ad oggi, il colosso dell'e-commerce non ha ancora annunciato una data ufficiale relativa all'iniziativa. Nonostante questo, i leak delle ultime ore sembrano andare tutti nella stessa direzione, dato che giusto qualche giorno fa si vociferava di metà ottobre 2020.

A quanto pare non ci resta che aspettare qualche giorno per saperne di più: staremo a vedere.