Amazon Prime Day in arrivo: ecco come ottenere 10 euro di sconto

Vi abbiamo già parlato questa mattina dell'imminente arrivo dell'Amazon Prime Day, che inizierà alle ore 12 del prossimo 16 luglio. Ebbene, il noto sito di e-commerce ha deciso di rendere a disposizione dei propri utenti 10 euro di sconto. Vediamo assieme come ottenerli.

In particolare, Amazon ha realizzato per l'occasione l'estensione Assistant, che può essere installata in tutti i browser più utilizzati, come Google Chrome, Mozilla Firefox e Opera. Essa non è altro che un add-on che consiglia all'utente i migliori prodotti in vendita. Per spingere le installazioni di questo software, la piattaforma di vendita online ha quindi deciso di fornire 10 euro di buono sconto a tutti gli utenti Prime che decideranno di utilizzarla.

La promozione è valida a partire da oggi e fino al prossimo 16 luglio, con lo sconto che potrà essere utilizzato fino alle ore 11:59 del 23 luglio. Per ottenere i 10 euro, vi basterà effettuare un acquisto di almeno 25 euro utilizzando proprio la nuova estensione. I prodotti devono chiaramente essere venduti da Amazon.it. Per ulteriori informazioni in merito, vi rimandiamo alla pagina dedicata su Amazon.it, da questo link potete invece installare l'estensione per il vostro browser.

Per tutte le informazioni del caso sul prossimo Amazon Prime Day, vi invitiamo a consultare la nostra news dedicata, pubblicata giusto questa mattina.