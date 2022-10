Amazon Prime Day inizia col botto: sconti su Galaxy S22 Ultra ed Apple Watch SE

Inizia subito col botto l'Amazon Prime Day 2022. Dopo aver segnalato gli sconti Amazon sui notebook MSI, questa volta sono protagonisti i dispositivi portatili: tra le promozioni segnaliamo alcune offerte sul Galaxy S22 Ultra e su Apple Watch SE 2021, che possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Di seguito gli sconti:

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G , Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 999,90 Euro (1379 Euro)

, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 999,90 Euro (1379 Euro) Samsung Galaxy S22 Ultra 5G , Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Green 2022 [Versione Italiana]: 999,90 Euro (1379 Euro)

, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.8’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP, Green 2022 [Versione Italiana]: 999,90 Euro (1379 Euro) 2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 239 Euro (329 Euro)

La consegna, come avvenuto anche in altre circostanze, è garantita a stretto giro di orologio, ma non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon. L'offerta è disponibile in esclusiva per gli abbonati Prime, e sarà attiva fino alle 23:59 di domani 12 Ottobre 2022.

Ancora una volta, consigliamo di iscrivervi al canale Telegram di Everyeye per non perdervi nemmeno una delle offerte che segnaleremo su queste pagine nel corso delle prossime ore.