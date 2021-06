Amazon Prime Day, occhio ai rivenditori e al sito giusto! I trucchi per evitare truffe

L’Amazon Prime Day 2021 è veramente vicino e il colosso dell’e-commerce ha già svelato le prime offerte che proporrà nelle due giornate di grandi sconti per clienti del servizio Prime. Bisogna essere molto attenti, però, alle migliori offerte in quanto dietro di esse potrebbero esserci niente altro che dei truffatori.

Una recente indagine di Check Point Software ripresa anche da TechRadar ha mostrato infatti che negli ultimi 30 giorni sono stati registrati oltre 2.300 nuovi domini relativi ad Amazon, circa il 10% in più rispetto al Prime Day 2020, ma di cui l’80% risulta già segnalato come “potenzialmente pericoloso” e il 46% contiene malware o meccanismi di phishing.

Si prevede, inoltre, l’attuazione di strategie particolari da parte dei truffatori per trarre profitti dai malcapitati nel loro mirino, tra cui il fingersi membri del servizio clienti del colosso di Seattle o inviare e-mail per finte offerte lampo. Non è da escludersi anche la creazione di nuovi account rivenditore da parte dei malintenzionati del caso, con l’intento di truffare gli acquirenti.

Intanto Tom Kendrick, EMEA Security Evangelist presso Check Point Research, ha voluto avvertire gli utenti come segue: “Esorto vivamente gli acquirenti del Prime Day di quest'anno a essere estremamente cauti, a prestare attenzione agli errori di ortografia e a condividere solo il minimo indispensabile. La prossima settimana controllerei tre volte le e-mail che sembrano provenire da Amazon, comprese le notifiche di consegna. Se non sei sicuro dello stato di una consegna, vai direttamente al sito web di Amazon”.

Non mancano anche altri consigli oltre quelli dati da Kendrick, tra cui evitare di inserire dettagli di pagamento in siti Web non protetti da crittografia SSL – ovvero siti senza il suffisso https – ed evitare di “cascare” in offerte particolarmente allettanti.

Intanto Amazon ha rimosso i prodotti firmati RavPower dal catalogo, dato che la società dava buoni regalo in cambio di recensioni positive.