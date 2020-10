Amazon Prime Day, offerta lampo su un TV LG OLED da 55 pollici con cuffie in omaggio!

Dopo la promozione lampo di ieri sera, Amazon ha rilanciato l'offerta lampo su un TV LG OLED da 55 pollici della gamma BX, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente nell'ambito del Prime Day.

Il TV OLED55BX6LB, dotato di pannello OLED da 55 pollici, con cuffie Bluetooth Ear TONE Free FN6 in omaggio, è disponibile al prezzo di 1.199 Euro, rispetto ai 1.427,89 Euro di listino.

Come dicevamo nel titolo, si tratta delle classiche "offerte wow", che saranno disponibili a seconda delle unità richieste. La scadenza ufficiale è prevista per le 23:45 di stasera, ma nel momento in cui stiamo scrivendo ne sono state richieste il 17% delle unità disponibili, per cui consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.



Amazon garantisce la consegna a casa gratuita entro il 30 Ottobre per coloro che effettueranno l'ordine nel giro di 8 ore.



Il TV è dotato del processore a7 Gen 3 e supporta il Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, a cui si aggiunge la Filmmaker Mode che regala un'esperienza audio immersiva per godere ogni tipo di contenuto.



Le cuffie sono Bluetooth 5.0 ed hanno anche ottenuto la classificazione IPX4 che le rende resistenti a sudore e pioggia, mentre nella custodia è presente la tecnologia uVnano antibatterica.