Amazon Prime Day: in offerta tante cuffie ed auricolari Bose, Sony, JBL e Marshall

Nel corso dell'Amazon Prime Day in corso troviamo tantissimi modelli di cuffie ed auricolari a marchio Bose, Sony, JBL e Marshall a prezzi ridotti. Ne abbiamo scelti alcuni, tre per ogni produttore, per permettervi di sceglierle con più facilità in caso d'interesse.

Cuffie ed auricolari Bose in offerta

Bose SoundLink Cuffie Around-Ear II Wireless Bluetooth, Bianco: 119 Euro

Bose 774373 SoundSport Free Cuffie Wireless, inserti StayHear+ nelle misure S/M/L, Blu Notte (Navy/Citron): 124,99 Euro

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wireless con Alexa integrata, Blu (Triple Midnight): 209,99 Euro

Cuffie ed auricolari Sony in offerta

Sony Wh-H910N - Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibili con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 35 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 179,99 Euro

Sony WH-CH700 - Cuffie wireless over-ear con Noise Cancelling, Alexa Built-in, Compatibili con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, NFC, Nero: 83,90 Euro

Sony Wi-1000Xm2 - Cuffie Wireless In-Ear con Hd Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 10 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero: 199,99 Euro

Cuffie ed auricolari Marshall in offerta

Marshall Mid Active Noise Cancelling (A.N.C.) Cuffie Bluetooth, Nero: 130 Euro

Marshall Auricolari Mode EQ, Nero: 32,99 Euro

Marshall 4091743 Monitor Bluetooth Cuffie senza Fili Bluetooth, Nero, 16 X 16 X 10,4 Cm: 115 Euro

Cuffie ed auricolari JBL in offerta

JBL E65BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione di Noise Cancelling, Cuffie Pieghevoli Bluetooth con Design Ergonomico / Connessione a Siri o Google, di 15h di autonomia, Nero Opaco: 109 Euro

JBL LIVE 220BT - Cuffie In-Ear Wireless Bluetooth, con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 10h di Autonomia, Colore Nero: 44,90 Euro

JBL Free X Cuffie In-Ear Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili per Musica, Chiamate e Sport, Cuffie Intrauricolari Bluetooth Resistenti al sudore (IPX5) con Vivavoce integrato, Nero: 59 Euro

Le promozioni della news saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, mercoledì 14 Ottobre. Ovviamente è possibile scegliere anche colorazioni diverse in quanto le promozioni si applicheranno anche ai modelli con finiture diverse.

Amazon garantisce la consegna in tempi rapidi a tutti coloro che effettueranno l'acquisto. Le offerte sono a disposizione solo degli abbonati Prime.