Amazon Prime Day di ottobre 2022: amanti della pixel art a raccolta

Ormai lo sanno tutti: l'Amazon Prime Day di ottobre 2022 è entrato nel vivo. In questo contesto, in quella che risulta la prima serata dell'iniziativa, è stata lanciata un'offerta lampo che potrebbe fare felici gli amanti della pixel art.

Infatti, lo speaker Bluetooth Divoom Timebox evo, che dispone anche di uno schermo (che può essere sfruttato, ad esempio, per disegnare in pixel art a partire dallo smartphone o come orologio), viene adesso proposto a un prezzo pari a 46,79 euro su Amazon tramite rivenditori. Precedentemente il costo era di 59,99 euro, dunque c'è di mezzo un possibile risparmio del 22%.

Da notare il fatto che si tratta di una promozione a tempo, basata anche sulla richiesta da parte degli utenti. In parole povere, l'offerta potrebbe terminare non troppo tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia, dunque potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto proposto (se siete interessati).

Per il resto, se volete tenere d'occhio in generale un po' tutto ciò che c'è da sapere sull'11 e 12 ottobre 2022, ovvero le "giornate degli sconti speciali" per i clienti Prime, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata al nostro "riassunto" sulle migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2022. Inoltre, potreste voler approfondire anche il canale Telegram delle offerte di Everyeye. Insomma, i modi per rimanere aggiornati in merito a quanto finisce in sconto non mancano di certo.