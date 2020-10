Amazon Prime Day: tra i prodotti più venduti in Italia Fifa 21 e le mascherine FFP2

Attraverso il proprio blog ufficiale, Amazon ha annunciato i prodotti più venduti nel nostro paese nel corso del Prime Day 2020 che si è appena concluso. I trend di acquisto seguono anche l'attuale situazione del Paese, ed infatti non rappresentano una sorpresa.

Di seguito i prodotti più venduti nel nostro paese nel corso delle 48 ore di sconti:

FIFA 21 PlayStation 4, con incluso aggiornamento PS5 Capsule Caffè Borbone Respresso Jiandi Mascherina FFP2

A livello mondiale, Echo Dot è stato il prodotto più venduto al mondo. Ma Amazon afferma anche he le aziende che producono dispositivi integrati con Alexa hanno registrato un Prime Day da record: le cuffie wireless Bose QuietComfort 35 (Serie II) e lo smartwatch Fitbit Versa 2 Salute e Movimento sono stati tra i prodotti più popolari.

Il Prime Day 2020 è stato un successo anche per le piccole e medie imprese. Amazon ha annunciato che la promozione “Spendi €10 su una selezione dei prodotti delle PMI e Ricevi €10" da spendere durante il Prime day ”in preparazione al Prime Day ci ha supportati in un periodo difficile. Il 2020 è stato infatti un anno a dir poco complesso per molte piccole e medie imprese come la nostra, ma grazie alla promozione di Prime Day le vendite ci hanno permesso di consolidare il fatturato dello scorso anno e anzi di alzare l'asticella di un 20%, in prospettiva, da qui alla fine dell'anno. Non possiamo che essere soddisfatti di questa apertura della stagione festiva!"