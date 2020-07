Amazon Prime Day 2020, si prospetta un nuovo rinvio: si terrà ad Ottobre?

Si prospetta un nuovo rinvio per il Prime Day 2020 di Amazon. Secondo quanto riferito dal Business Insider, che ha messo le mani su alcune mail interne del colosso americano, la festa dedicata agli iscritti al programma Prima nel 2020 potrebbe tenersi addirittura ad Ottobre.

Le motivazioni che si celano dietro questo nuovo rinvio, che sarebbe stato comunicato ai venditori di terze parti attraverso una mail, sarebbero da ricercare nelle crescenti preoccupazioni per una seconda ondata di Coronavirus negli Stati Uniti e nel mondo, che potrebbe intaccare anche gli stabilimenti Amazon.

Nella comunicazione si legge che "non sono ancora state scelte ed annunciate le date esatte del Prime Day", ma viene consigliato ai venditori di prepararsi a programmare le promozioni nella settimana del 5 Ottobre. In un'altra mail, un rappresentante di Amazon ha dichiarato ai venditori che l'e-commerce ha deciso di spostare il Prime Day "nella prima metà di ottobre".

Amazon, interpellata dal Business Insider, non ha confermato o smentito le indiscrezioni, e nel precisare che "non abbiamo ancora fatto alcun annuncio riguardo al Prime Day", ha specificato che "man mano che ci avvicineremo all Prime Day annunceremo tutti dettagli in via ufficiale".

Alcuni rumor emersi in precedenza riferivano che il Prime Day 2020 potrebbe tenersi a Settembre, dopo il primo rinvio di qualche mese fa (ricordiamo che storicamente l'evento si è sempre tenuto a Luglio).