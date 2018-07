Amazon Prime Day, è record di vendite: superato anche il Black Friday

Amazon non può che festeggiare: il suo Prime Day, iniziato lunedì 16 ottobre e conclusosi nella mezzanotte del 17 ottobre, ha fatto registrare numeri da capogiro, arrivando addirittura a superare il Black Friday in quanto a vendite.

Il tutto è stato annunciato dalla società statunitense tramite un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale. In particolare, Amazon ci fa sapere di aver venduto oltre 100 milioni di prodotti durante le 36 ore in questione, numero che supera quelli fatti registrare dagli ultimi Black Friday e Cyber Monday.

Oltre a questo, è stato registrato il record di acquisti da parte di utenti Prime in circa 17 Paesi e si è trattato del giorno in cui più utenti si sono iscritti al servizio in abbonamento. Per quanto riguarda i prodotti più venduti, in prima posizione troviamo Fire TV Stick, che era in sconto a 29,90 euro.

Negli Stati Uniti d'America, gli acquisti più frequenti sono stati, in ordine, Instant Pot 6 Qt 7-in-1 Multi Use, 23 and Me DNA Test e LifeStraw Personal Water Filter. Nel nostro Bel Paese, invece, la maggior parte delle persone ha comprato Finish Dishwasher Tabs All in 1 Max, Braun Multi-grooming Kit Precision Trimmer 9-in-1 for beard Styling e Hoover Rechargeable Broom 2-in-1 Freedom.

Voi cosa avete comprato? Vi aspettavate che questi fossero i prodotti più venduti? Fatecelo sapere nei commenti!