Amazon Prime Day, sprint finale: aspirapolvere scontato del 48%, l'alternativa al Dyson

Dopo aver trattato l'offerta di Euronics relativa a Dyson V11 Outsize, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni in questo ambito. Infatti, non sono in pochi coloro che stanno cercando un aspirapolvere economico e uno sconto emerso durante l'edizione 2021 dell'Amazon Prime Day potrebbe fare gola a un buon numero di persone.

Più precisamente, il modello Hosome 4 in 1, che si propone come un'alternativa ai più blasonati prodotti di Dyson, viene venduto in queste ore a 88 euro su Amazon, al posto dei precedenti 169,99 euro. C'è dunque un possibile risparmio del 48%, ovvero di 81,99 euro. Non male, considerando anche il fatto che, stando ai dati di alcuni tool di terze parti, si tratta del prezzo minimo storico per il prodotto per quel che riguarda la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos.

Il paragone con Dyson viene quasi "spontaneo", dato che il design del prodotto ricorda per certi versi il look di un aspirapolvere della nota azienda. Scendendo maggiormente nel dettaglio, Hosome 4 in 1 sembra "prendere spunto" dal modello Dyson V8 Absolute. Inoltre, nella pagina del prodotto si legge che si tratta della scelta di Amazon per la ricerca "daison aspirapolvere senza fili". Ovviamente le differenze non mancano, ma l'aspirapolvere messo in sconto da Amazon in questo Prime Day 2021 potrebbe sicuramente fare gola a chi sta cercando un prodotto low cost.

Batteria da 22,2V/2200 mAh, aspirazione sottovuoto 12Kpa e potenza del motore di 140W sono le principali caratteristiche di Hosome 4 in 1. L'offerta rimarrà attiva per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia, in quanto l'Amazon Prime Day 2021 sta per finire e siamo nello "sprint finale".