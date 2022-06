Amazon Prime Day torna 12 e 13 Luglio 2022: prime anticipazioni sulle offerte

Con un comunicato stampa diffuso quest'oggi, Amazon ha annunciato che il Prime Day tornerà il 12 e 13 Luglio 2022, con tantissime offerte dedicate agli utenti iscritti al programma Prime sia mensile che annuale.

La 48 ore di offerte partirà alla mezzanotte del 12 Luglio e durerà fino al 13 Luglio in Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, e per la prima volta in Polonia e Svezia. Successivamente sarà la volta di India, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto.

Amazon ha già diffuso qualche indicazione sui marchi che saranno interessati: gli utenti possono attendersi offerte su Samsung, LG, Xiaomi, Hisense, Oral-B, Huawei, Braun, Foppapedretti, OnePlus e Vans, senza dimenticare le promozioni sui prodotti delle piccole e medie imprese italiane.

"Con le piccole e medie imprese e i brand nazionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano, siamo entusiasti di garantire le nostre migliori offerte Prime Day a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo” ha dichiarato Jamil Ghani, Vice Presidente di Amazon Prime. "Quest'anno sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Non è mai stato così facile per i clienti Amazon Prime fare acquisti, risparmiare e sfruttare al meglio il Prime Day".

Ovviamente seguiremo l'evento su queste pagine, riportando le migliori promozione. Già lo scorso aprile, in occasione della conference call tenuta a seguito della trimestrale, Amazon aveva annunciato che avrebbe tenuto il Prime Day 2022 a Luglio.