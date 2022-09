Amazon Prime Day torna a ottobre con tante offerte: ecco la data

Amazon ha annunciato un nuovo evento Prime della durata di due giorni e che coinvolgerà 15 diversi paesi tra cui Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Le offerte inizieranno a mezzanotte dell'11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobre per 48 ore di shopping con sconti esclusivi per gli abbonati ad Amazon Prime. Tra le categorie coinvolte nel Prime Day di ottobre troviamo elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon, con prodotti di marchi come Samsung, Miele, Oral-B, iRobot e GHD.

"In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più. Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping."

Una buona occasione dunque per iniziare lo shopping natalizio in anticipo, potete abbonarvi gratis ad Amazon Prime per un mese, al termine del periodo di prova l'abbonamento si rinnoverà in automatico salvo disdetta anticipata prima dei trenta giorni.