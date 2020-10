Amazon Prime Day, l'ultima giornata di offerte parte con sconti sulle soundbar LG

La seconda giornata del Prime Day 2020 di Amazon parte con una serie di sconti sulle soundbar LG, che si aggiungono alle promozioni sulle soundbar Samsung di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri e che sono ancora attive.

Soundbar LG in offerta - Amazon Prime Day 2020

LG SN5Y.DEUSLLK Altoparlante Soundbar 3.1 Canali 400 W Nero con Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN4 Black incluse: 189,99 Euro

LG SN7CY.DEUSLLK altoparlante soundbar 3.0.2 canali 160 W Nero con Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN4 White incluse: 279,99 Euro

Le promozioni saranno attive, in esclusiva per i clienti Prime, fino alle 23:59 di stasera, mercoledì 14 Ottobre 2020. Il colosso di Seattle garantisce la disponibilità immediata e la consegna veloce a casa entro venerdì 30 Ottobre per coloro che ordineranno nelle prossime ore.

Su alcuni modelli il risparmio è davvero importante, come nel caso della SN7CY che ha un prezzo superiore ai 400 Euro di listino. Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per coloro che sono in attesa di un buono sconto per acquistare una soundbar.