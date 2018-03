Amazon Prime: in Italia costo tra i più bassi. Ecco i prezzi negli altri mercati

La notizia dell'aumento di Amazon Prime ha scatenato non poche polemiche tra gli utenti, alcuni dei quali hanno deciso di disabilitare il servizio come forma di protesta nei confronti del quasi raddoppio del prezzo dell'abbonamento deciso da Amazon Italia.

Tuttavia, per pura curiosità, ci siamo fatti un giro sulle principali versioni internazionali di Amazon Italia per vedere qual'è la situazione all'estero in termini di abbonamenti Prime ed abbiamo scoperto che, nonostante l'aumento a 36 Euro, l'Italia si conferma una delle nazioni più economiche da questo punto di vista.

Stati Uniti

Partiamo, ovviamente, dagli Stati Uniti, dove però c'è una novità importante. Nella nazione a stelle e strisce, infatti, Amazon offre tre tipi di abbonamento. Il piano Prime Video, che include solo l'accesso alla piattaforma di streaming, ha un costo di 8,99 Dollari al mese, mentre quello a cadenza mensile si aggira sui 12,99 Dollari (tasse escluse). Quello annuale, infine, come già notato da molti, arriva a 99 Dollari.

Germania

Veniamo alla prima nazione europea. In Germania da sempre i costi di Prime sono più elevati rispetto al resto dell'Europa. Le differenze però sono minime rispetto ai nuovi piani italiani. Nella nazione teutonica la sottoscrizione mensile ha un costo di 7,99 Euro, mentre quella annuale 69 Euro.

Francia

Costi più contenuti dai nostri cugini transalpini, dove l'abbonamento a Prime mensile costa 3,99 Euro e quello annuale 49 Euro.

Austria

Ci avviciniamo ulteriormente all'Italia, passando per l'Austria dove allo stato attuale è disponibile una sola opzione di pagamento. Come accadeva fino ad ieri nella versione nostrana dell'e-commerce, infatti, in Austria l'abbonamento annuale ha un costo di 70 Euro e gli utenti non possono accedere a quello mensile.

Canada

Situazione analoga anche in Canada, dov'è disponibile solo il piano annuale, che ha un costo di 70 Dollari canadesi, l'equivalente di 43,60 Euro al cambio attuale.

Regno Unito

Il Regno Unito invece è l'unica nazione al di fuori degli USA in cui sono disponibili tre piani. L'opzione che consente di accedere solo alla piattaforma di streaming ha un costo di 5,99 Sterline al mese, circa 6.80 Euro. Quello mensile, invece prevede un addebito di 7,99 Sterline (9,15 Euro), mentre l'annuale tocca quota 79 Sterline (90 Euro).

Messico

In Messico anche è disponibile solo la sottoscrizione annuale, che ha un costo di 499 Pesos, pari a circa 21,67 Euro, uno dei più bassi a livello mondiale ma che va anche rapportato al valore della moneta.

India

Costi addirittura più bassi in India, dov'è disponibile solo il piano annuale, a 999 Rupla, pari a 12,48 Euro.

Spagna

Torniamo in Europa e per la precisione in Spagna. Anche qui troviamo due opzioni di sottoscrizione. La mensile ha un costo di 4,99 Euro, mentre l'annuale 19,95 Euro. Numeri alla mano, si tratta del più basso del Vecchio Continente.

Cina

Ci avventuriamo adesso in Asia, e per la precisione in Cina, dove l'abbonamento annuale ad Amazon Prime ha un costo di 288 Yuan, pari a 37,06 Euro.

Giappone

Concludiamo con il Giappone, dov'è anche in questo caso disponibile solo l'opzione annuale, che ha un costo di 400 Yen. Al cambio attuale, si aggira su 3,07 Euro.