Amazon Prime Lite, al via i test: Italia esclusa, non avrà la consegna in 24 ore

Mentre Amazon registra il suo peggior anno nell'ultimo quarto di secolo in termini di valore azionario, l'azienda si prepara ad una contromossa per rimettersi in piedi nel corso del 2023. Quest'ultima, oltre che per un probabile ritorno di Jeff Bezos, dovrebbe passare anche per un nuovo abbonamento low-cost ad Amazon Prime, chiamato Prime Lite.

Al momento, riporta GizmoChina, Prime Lite è in fase di testing sul mercato indiano, e viene proposto ad alcuni utenti selezionati della piattaforma come parte di un programma in "beta testing" del servizio. L'abbonamento costa 999 Rupie per un anno, ovvero circa 11 Euro. Il costo dell'abbonamento "pieno" sul mercato indiano è invece di 1.499 Rupie l'anno, ossia 17 Euro circa.

Ovviamente, il prezzo degli abbonamenti Prime tende a variare molto di Paese in Paese: in Italia, per esempio, Amazon Prime costa (al netto di sconti e altri vantaggi) 49,99 Euro l'anno. A conti fatti, ciò significa che un abbonamento Prime Lite italiano si aggirerebbe sui 32-33 Euro, ammettendo che il colosso dell'ecommerce decida di mantenere invariata la percentuale di sconto applicata nel passaggio dall'abbonamento standard a quello Lite.

Al di là dei costi, comunque, Amazon Prime Lite offre anche meno servizi rispetto alla controparte a prezzo pieno: per esempio, gli utenti Prime Lite non hanno accesso ad Amazon Prime Music, alle promozioni sugli audiolibri di Audible, agli ebook gratuiti, alle ricompense e ai giochi gratuiti di Prime Gaming e alla rateizzazione degli acquisti su più pagamenti mensili a tasso zero.

Inoltre, Prime Lite non offre la consegna gratuita in 24 ore o, dove disponibile, quella nello stesso giorno dell'acquisto: al contrario, con l'abbonamento avrete la consegna senza alcun sovrapprezzo in due giorni lavorativi. Infine, gli abbonati "lite" potranno accedere ai contenuti Prime Video, ma non potranno visualizzare film e serie TV in Full HD e dovranno accettare alcune pubblicità durante la visione.

Al momento, comunque, è troppo presto per dire se Prime Lite verrà davvero implementato da Amazon oltre questa fase di beta testing. Anche qualora il servizio dovesse diventare realtà, resta da capire se esso arriverà mai in Europa e in Italia, o se invece rimarrà appannaggio esclusivo dei mercati in via di sviluppo, proprio come quello indiano.