Amazon Prime, noie in Champions nel prepartita di Juventus - Chelsea

Stasera la Champions torna su Amazon con la Juventus, ma nel prepartita riscaldato da Zola, Marchisio e uno scoppiettante Evra c'è stato anche qualche grattacapo di natura tecnica.

Un problema generalizzato nella resa dell'immagine si è concentrato in tutto lo show iniziale della diretta dallo Juventus Stadium di Torino, dove si scontreranno fra qualche minuto la Juventus di Allegri e l'ottimo Chelsea che vedrà fra i più agguerriti il "nostro" Jorginho.

Come possiamo osservare nel fotogramma acquisito, il problema riguarda la resa dei colori. Curiosamente, si tratta di un problema relativo solo ad alcune inquadrature, ma generalizzato tra i dispositivi elettronici sul territorio, come si evince anche dai risultati del feed di Twitter.

Il problema è noto ed è stato ribadito anche nel corso dello spettacolo d'apertura, ma dovrebbe essere in fase di risoluzione. Aggiorneremo la notizia in caso di persistenza o risoluzione della curiosa problematica, ricordando che in ogni caso si tratta di un unicum per l'eccellente servizio del colosso dell'ecommerce, reduce da un avvio eccellente nel mondo del calcio in streaming.

Nel frattempo, ricordiamo che da qualche ora la Lega Calcio ha inviato una lettera a DAZN per chiedere "maggior rispetto". Tra l'altro ci sarebbe stato anche un incontro tra De Siervo, A. D. della Lega Calcio, e la media company per chiarire la posizione delle parti, mentre si preannuncia anche un'assemblea di Lega sulla questione.