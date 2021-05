Amazon Prime Now si trasferisce: sarà integrato nell'app principale

Amazon ha annunciato le intenzioni di chiudere l'applicazione di Prime Now ed il sito web dedicato entro la fine dell'anno. Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, il colosso di Seattle ha comunicato ai propri utenti che il client principale per iOS ed Android sarà in grado di offrire un'esperienza unificata anche per fare la spesa.

La modifica è già operativa in India, Giappone e Singapore, ed entro fine 2021 lo sarà anche negli Stati Uniti ed Europa, Italia compresa. Al momento per il nostro paese non è stata fornita alcuna data precisa.

Collegandosi al sito web di Prime Now, però, si può vedere il banner in cui si legge che "Prime Now sarà disattivato a breve. Trovi lo stesso servizio e la stessa selezione di prodotti nel negozio Amazon Fresh su Amazon.it".

Questa modifica, spiegano fonti vicine ad Amazon, rientra nella strategia della società americana di consolidare i numerosi servizi alimentari all'interno dell'app principale. Lo scorso Gennaio, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Amazon ha annunciato la chiusura di Prime Pantry, mentre qualche anno fa ha aumentato le soglie minime di spesa di Prime Now che, come noto, non è disponibile in tutte le città italiane.

