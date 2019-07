Amazon, ecco le prime offerte del Prime Day: sconti sui robot Ecovacs

Mancano cinque giorni al Prime Day 2019, ed in attesa di scoprire il listino completo delle offerte, varie società hanno già annunciato le prime promozioni. E' il caso di Ecovacs, che ha svelato che il 15 e 16 Luglio sarà possibile portare a casa alcuni modelli di aspirapolvere a prezzo speciale.

E' il caso di Ecovacs Deebot N79S, Ozmo 900, Ozmo 930 e Deebot 710, che figureranno tra le offerte del giorno durante le 48 ore di sconti, a prezzi definiti "imperdibili" dal produttore che, però, non li ha ancora svelati.

Ecovacs N79S è accompagnato dall'applicazione dedicata, che lo rende controllabile da qualsiasi luogo in qualsiasi momento. Il robot infatti può essere programmato per far si che si attivi automaticamente alla ricerca di accumuli di polvere quando non c'è nessuno in casa. Grazie ai sensori, evita anche gli ostacoli e non sbatte contro i muri. Mentre il sistema di pulizia selettiva garantisce un'aspirazione completa.

Ozmo 900 invece spazza, aspira e lava i pavimenti utilizzando la tecnologia di mappatura e navigazione Smart Navi 3.0, che consente di pianificare le operazioni di pulizia nei minimi dettagli. I laser effettuano una scansione dell'ambiente circostante creando una planimetria dettagliata che si memorizza nell'applicazione Ecovacs Home. In questo modo è possibile creare piani di pulizia accurati, ed impostare limiti. Il robot può aumentare la potenza di aspirazione quando incontra un tappeto.

Ozmo 930 è in grado di aspirare e pulire tutti i pavimenti in un'unica soluzione, dando loro ulteriore lucentezza. Anche in questo caso è presente un sistema di pulizia dei tappeti che garantisce pulizia accurata grazie al lavaggio ad umido sui pavimenti a superficie dura. Secondo il produttore, il robot è in grado di eliminare fino al 99% dei batteri presenti sulla superfici.

Infine, il Deebot 710 è caratterizzato da un potente sistema di aspirazione che offre diverse attività di pulizia grazie alle spazzole rotanti, soprattutto sui tappeti. Gli aggiornamenti software vengono inviati via WLAN tramite OTA.