Amazon Prime a quota 150 milioni di abbonati, nonostante l'aumento dei prezzi

A quasi due anni dall'aumento dei prezzi di Amazon Prime, emerge un dato interessante: il servizio della società di Seattle non ha subito alcun contraccolpo. Nella trimestrale annunciata la scorsa notte infatti Amazon ha svelato che Prime ora può vantare su 150 milioni di abbonati a livello mondiale.

Si tratta di una crescita importante, soprattutto se si conta che nel 2018 Amazon aveva annunciato 100 milioni di iscritti a Prime.

Ovviamente soddisfatto per il traguardo l'amministratore delegato Jeff Bezos, il quale nella conference call ha sottolineato che "abbiamo velocizzato i tempi di consegna con Prime. Negli Stati Uniti il numero di articoli recapitati attraverso la spedizione gratuita del Prime in un giorno è quadruplicato nel trimestre. I nostri abbonati possono ora contare sulla consegna gratis anche dei generi alimentari entro due ore grazie ad Amazon Fresh e Whole Foods Maket, disponibile in oltre 2mila città e paesi degli Stati Uniti".

Interessanti anche i dati per Amazon Prime Video, per cui il colosso degli e-commerce ha riportato un raddoppio dei contenuti guardati rispetto allo scorso anno.

Amazon ha definito il trimestre da poco concluso, che è coinciso con la stagione natalizia, il migliore di sempre con 87,4 miliardi di Dollari di entrate (in crescita del 21% rispetto al Q4 2018).