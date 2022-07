Amazon Prime in regalo per 90 giorni e per il Prime Day, ecco come

Quando mancano dieci giorni esatti al Prime Day 2022, continuiamo a fare il punto sulle promozioni proposte dal colosso di Seattle che permettono di godere di sconti e promozioni in vista della giornata di promozioni.

Nella fattispecie, è ancora attiva l’offerta di Prime Student che permette di ottenere 90 giorni di Prime a costo zero, senza sborsare un euro, dopo di che si rinnoverà a 18 Euro all'anno: la metà rispetto al prezzo di listino.

Per riscattare l’offerta ed attivarla basta semplicemente collegarsi alla pagina linkata poco sopra e cliccare su “Iscriviti - 90 giorni senza costi aggiuntivi” seguendo la procedura. E’ necessario inserire l’indirizzo email universitario e l’anno di laurea previsto.

Amazon spiega, per coloro che sono già iscritti ad Amazon Prime classico che “iscrivendoti a Prime Student la tua iscrizione ad Amazon Prime terminerà e riceverai un rimborso proporzionale ai mesi rimanenti del tuo abbonamento Amazon Prime, a meno che tu non l’abbia ricevuto come regalo. Continuerai ad avere accesso ai benefici di Amazon Prime come le spedizioni in un giorno illimitate, Prime Video, Prime Music e Twitch Prime. I benefici Amazon Prime ricevuti tramite l’iscrizione Prime Student non possono essere condivisi con altri account Amazon. Se condividi i tuoi benefici con altri, questi non potranno più utilizzarli una volta che ti iscrivi a Prime Student”.