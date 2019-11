Amazon Prime scontato per il primo anno per il Black Friday!

Dopo la promozione della spedizione gratuita, Amazon lancia un'altra interessante iniziativa per coloro che non hanno un abbonamento Prime attivo.

Infatti, come potete vedere nella pagina di Amazon Italia dedicata all'offerta, l'azienda di Jeff Bezos ha deciso di scontare il costo del primo anno dell'abbonamento Prime. In particolare, ora è possibile ottenere i primi 12 mesi pagando 25 euro al posto dei 36 euro annuali richiesti solitamente. Dopo il primo anno si tornerà a pagare la cifra "classica". La promozione sarà attiva fino alle ore 23:59 del 2 dicembre 2019.

L'offerta è disponibile per coloro che al momento non sono iscritti ad Amazon Prime oppure per chi vuole passare da un piano mensile ad uno annuale. Ovviamente sono inclusi tutti i benefici solitamente previsti dall'abbonamento, dalle spedizioni veloci ad Amazon Prime Video, passando per Prime Reading e Prime Music.

Insomma, se non avete ancora Amazon Prime, questo potrebbe essere il momento giusto per sottoscrivere l'abbonamento annuale. In ogni caso, vi ricordiamo che nella giornata di venerdì 29 novembre 2019 ci sarà il Black Friday. Già da ora sono attive numerose offerte e promozioni varie, sia su Amazon Italia che su molti altri store. Per tutti i dettagli del caso e per rimanere informati, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al Black Friday.