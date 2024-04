Amazon Prime: scopri tutti i vantaggi di abbonarsi, primi 30 giorni gratis!

Amazon Prime consente agli utenti di provare i tanti vantaggi esclusivi gratuitamente per i primi 30 giorni ed entrare così nell'esclusivo mondo del colosso dell'e-commerce, che non si ferma alle consegne gratuite e veloci.

Ecco una rapida panoramica dei servizi Prime di Amazon. A partire da Prime Video, il quale permette di guarda film e serie TV sulla piattaforma Prime.

E poi ci sono le consegne illimitate in 1 giorno, disponibili senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni.

Amazon Photos è invece Spazio di archiviazione per le foto illimitato.

Amazon Fresh ti consegna la spesa in fasce di 2 ore. Il servizio è disponibile a Milano, Roma, Torino e Bologna. Ma è in rapida ascesa: verifica se il tuo cap rientra nell'area di copertura.

Twitch Prime è invece la sezione dedicata a chi ama il gaming: giochi mensili ed esclusivi contenuti del gioco, abbonamenti al canale Twitch e tanto altro ancora.

Con Amazon Music avrai tutta la musica e i podcast più popolari senza pubblicità, ora inclusi con Amazon Prime.

Ma ce n'è anche per chi ama leggere: con Prime Reading leggi centinaia di eBook, dove e quando vuoi.

