Amazon Prime student: scopri tutti i vantaggi esclusivi per gli studenti!

Amazon Prime Student è un programma pensato da Amazon che consente ai clienti idonei di usufruire dei vantaggi di spedizione Amazon Prime e di accedere a Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos e altri servizi.

Il periodo di prova è di 90 giorni senza costi aggiuntivi in quanto sponsorizzato da Microsoft Surface.

Dopo i primi 90 giorni senza costi aggiuntivi, Prime Student verrà convertito automaticamente in un'iscrizione a pagamento annuale o mensile. Con questa iscrizione riceverai tutti i vantaggi di Amazon Prime a una tariffa ridotta fino al giorno in cui ti laureerai o per un massimo di quattro anni (a seconda della condizione che si verifica prima).

Se non desideri passare automaticamente all'iscrizione Prime Student dopo il periodo di prova di 90 giorni, puoi modificare le impostazioni di Prime Student in qualsiasi momento dalla sezione Gestisci le impostazioni Amazon Prime.

Infine, dopo la laurea, o comunque alla fine del quarto anno di iscrizione Prime Student (a seconda di quale fra queste due condizioni si verifica prima), la tua iscrizione Prime Student terminerà e, in tale data, si convertirà automaticamente in un'iscrizione Amazon Prime al prezzo standard.

