Amazon Prime Video dal 29 Gennaio mostrerà le pubblicità: per rimuoverle bisognerà pagare

Quelli che stiamo vivendo sono, di fatto, gli ultimi giorni di Amazon Prime Video senza pubblicità. La società di Seattle ha infatti annunciato che dal 29 Gennaio 2024 inizierà a mostrare annunci pubblicitari durante la visione di film e serie tv, che per essere rimossi richiederanno il pagamento di un extra.

Amazon, in una mail inviata ai clienti, spiega che “ciò ci consentirà di continuare a investire in contenuti accattivanti e di continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo” e precisa che i passaggi pubblicitari saranno comunque “limitati”.

“Il nostro obiettivo è quello di avere un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming. Non è richiesta alcuna azione da parte tua e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale del tuo abbonamento Prime" continua la mail, in cui viene spiegato che per rimuovere le pubblicità sarà richiesto il pagamento di un extra da 2,99 Dollari al mese.

Non è chiaro se questa novità inizialmente riguarderà solo gli Stati Uniti oppure se la mail sia stata ricevuta anche dagli utenti italiani. La notizia non arriva a sorpresa dal momento che lo scorso settembre Amazon aveva annunciato l’arrivo delle pubblicità in Prime Video, senza però svelare alcuna data.