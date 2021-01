Amazon Prime Video, abbonamento mobile economico e serie A?

Nel pieno marasma dell'ultima giornata dell'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show), sono arrivate anche delle notizie tecnologiche che vanno oltre alla kermesse. Infatti, nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni particolarmente interessanti relative al servizio di streaming Amazon Prime Video.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, l'azienda di Jeff Bezos ha deciso di lanciare in India una sottoscrizione economica che permette l'utilizzo del servizio solamente da dispositivi mobili. Qualcuno di voi si starà probabilmente chiedendo in che senso economia, dato che Prime Video è già incluso nell'abbonamento ad Amazon Prime. Ebbene, la nuova sottoscrizione è slegata da quest'ultimo e permette agli utenti di ottenere solamente l'accesso al catalogo di Prime Video, pagando 89 rupie (SD, 6GB di dati mobili) o 299 rupie ogni 28 giorni (1,5GB di dati mobili al giorno). Per intenderci, al cambio attuale si tratta rispettivamente di 1 euro e 3,36 euro. Ricordiamo che nel 2019 Netflix aveva effettuato una mossa simile.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Bloomberg, Amazon starebbe cercando di ottenere i diritti per la serie A. Le indiscrezioni lasciano intendere che la società di Jeff Bezos sia interessata a portare su Prime Video quantomeno alcune delle partite del nostro principale campionato di calcio. Al momento non ci è dato sapere molto, ma a quanto pare l'interesse c'è. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro. Abbiamo già riportato la notizia questa mattina, ma abbiamo ritenuto opportuno effettuare una sorta di "riassunto" di quanto emerso nelle ultime ore in merito a Prime Video.