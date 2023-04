Anche Amazon Prime Video accoglie l'IA: migliorerà il volume dei dialoghi

Lo sapevate che Amazon Prime Video è la prima piattaforma streaming negli Stati Uniti, superando persino Netflix? Il servizio dell'ecommerce di Seattle ha un numero di utenti e un fatturato da capogiro, perciò non è un caso che esso sia il primo al mondo ad implementare l'IA tra le sue funzionalità avanzate.

Come spiega The Verge, Amazon sta testando Dialogue Boost, una funzione per Amazon Prime Video che migliora la chiarezza dei dialoghi di film e serie TV nelle sezioni in cui i rumori di fondo sono troppo forti o in cui i protagonisti bisbigliano. Quello della difficoltà nel capire il parlato degli attori, specie per gli utenti non madrelingua, è effettivamente un problema piuttosto diffuso, che alcuni risolvono attivando i sottotitoli per tutti i film e le serie TV che guardano.

Nel tempo, diverse soundbar e TV hanno montato dei sistemi di miglioramento delle voci e di equalizzazione dei suoni per risolvere il problema, ma nessun servizio di streaming lo aveva mai implementato lato software, tantomeno basandolo sull'IA. Una press release di Amazon, invece, spiega che Dialogue Boost è arrivato sulla sua piattaforma, almeno negli Stati Uniti d'America, e può essere attivato su tutti i device compatibili con Prime Video.

Amazon ha aggiunto che il rollout globale di Dialogue Boost avverrà nelle prossime ore, perciò possiamo aspettarci l'arrivo della feature anche in Italia nel giro di qualche giorno. Attenzione, però: quest'ultima, per il momento, funziona solo sui contenuti in inglese, e neanche su tutti. Essa è infatti limitata ai soli prodotti Amazon Originals, e non si estende a tutti i film e le serie TV della piattaforma.

L'ecommerce di Seattle, comunque, ha spiegato che "Dialogue Boost ti permette di incrementare il volume delle conversazioni e dei dialoghi rispetto a quello della musica e dei suoni di sottofondo, creando un'esperienza di visione più confortevole e accessibile, che non può essere trovata sugli altri servizi streaming di tutto il mondo".