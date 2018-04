Amazon Prime Video: accordo con la RAI per serie tv e film

Tempo di grandi alleanze per le aziende del settore televisivo italiano. Dopo l'accordo firmato tra Sky e Mediaset, che hanno fatto pace venerdì scorso, ne arriva un'altro, che ha come protagonisti la RAI ed Amazon, nella fattispecie il servizio di streaming della società di Jeff Bezos, Amazon Prime Video.

Le due compagnie, infatti, hanno da poco annunciato tramite un comunicato un accordo che renderà disponibili ai clienti Prime alcuni dei prodotti RAI di maggiore successo, incluse serie tv, film e programmi per ragazzi. Gli utenti potranno guardare sul servizio di Amazon, che è gratuito per tutti gli abbonati Prime, serie tv molto apprezzate come I Medici, Rocco Schiavone ed Il Cacciatore, che saranno pubblicate per intero poco dopo la fine della messa in onda sui canali RAI.

L'accordo include anche altre serie tv di alto profilo, tra cui Non Uccidere, Il Giovane Montalbano, Sotto Copertura, I Bastardi di Pizzofalcone, La Mafia Uccide Solo D'Estate (la serie), L'Allieva, Boris Giuliano, Non Mi Arrendo, Il Sistema, Narcotici: Caccia al Re, e Sfida al Cielo.

Gli abbonati Prime potranno anche vedere contenuti per bambini come Pimpa, Topo Tip, Extreme Football e Cuccioli.

A livello di film, invece, ad Ammore E Malavita, Chi M'Ha Visto ed i due film della saga Smetto Quando Voglio, si aggiungono Beata ignoranza, La tenerezza, Lasciati andare, Tutto quello che vuoi, Non è un paese per giovani, Questione di karma, Silence, Rosso Istanbul, The start up-accendi il tuo futuro, Aspettando il Re - A hologram for the King, Human Flow, Parliamo delle mie donne, Miss Sloane, Dove non ho mai abitato, Nico 1988, Brutti e cattivi, Una questione privata, Addio fottuti musi verdi, Amori che non sanno stare al mondo e I Figli Della Notte.