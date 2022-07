Amazon Prime Video si aggiorna: i Watch Party arrivano su TV e console

La funzione Watch Party di Amazon Prime Video, che come noto consente di guardare un film o un programma TV incluso nel catalogo insieme agli amici, si espande ed arriva su ancora più dispositivi.

Nella fattispecie, ora è accessibile anche su smart tv, dongle per lo streaming e console da gaming come Xbox e PlayStation. Si tratta di un aggiornamento significativo, in quanto prima di questo update la feature era disponibile solo su desktop, Fire TV e sull’app Prime Video su iOS ed Android.

I Watch Party sono diventati estremamente popolari durante la pandemia di Covid19 ed i lockdown imposti dai vari Governi che hanno confinato milioni di persone in casa. Secondo molti, hanno “avvicinato” le persone anche a distanza.

“Prime Video Watch Party offre ai clienti un’esperienza coinvolgente da condividere con amici, familiari e altri utenti Prime Video. Un host può dare il via al Party condividendo il suo link e consentendo a un massimo di 100 persone di partecipare al divertimento e chattare durante lo spettacolo o il film. Watch Party sta riunendo le persone comodamente dal nostro soggiorno” aveva affermato Amazon al lancio della funzione che abbiamo utilizzato anche sul canale Twitch di Everyeye, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi.