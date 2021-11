Amazon Prime Video si apre ai social: gli utenti potranno condividere spezzoni di film

Importante novità per l'applicazione iOS di Amazon Prime Video. Il colosso di Seattle ha infatti annunciato una funzionalità unica nel suo genere, che basandosi su X-Ray consentirà agli utenti di condividere sui social network brevi spezzoni di film.

Inizialmente la feature sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, ma non è escluso che in futuro possa approdare anche altrove.

Il funzionamento è molto semplice: mentre si guarda una serie tv o un film su Prime Video da un dispositivo iOS, si potrà scegliere di condividere sui social network un filmato cliccando sul pulsante "Share a Clip" presente in basso a destra del player, come mostriamo nello screenshot in calce. In questo modo la riproduzione verrà messa in pausa e l'applicazione provvederà ad aprire una clip contenente i 30 secondi precedenti, da caricare su Facebook, Instagram, Twitter, iMessage, Messenger e Whatsapp.

Gli utenti avranno anche la possibilità di effettuare tagli, ma anche di selezionare parti differenti dello show ed ovviamente potranno accedere ad un'anteprima prima di effettuare la condivisione.

Secondo le informazioni emerse, ovviamente, questa feature non riguarderà l'intero catalogo di Amazon Prime Video: ad essere interessati inizialmente saranno solo gli show originali e nella prima parte si applicherà alla prima stagione di The Boys, The Wilds, Invincible e Fairfax. Nessuna informazione nemmeno sull'arrivo in Italia.

Di recente agli Amazon Prime Video Channels si è aggiunto anche Milan TV, dal momento che Prime Video consente anche di seguire la Champions League.