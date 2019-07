Amazon Prime Video arriva su Oculus VR con un'app dedicata

Oculus VR si arricchisce ulteriormente. Amazon ha annunciato il lancio dell'app Prime Video VR che consente ai proprietari di Oculus QUest, Go, Rift e Gear VR di guardare film e serie tv della piattaforma direttamente sui visori in uno spazio virtuale. Il tutto però non si traduce in un'allargamento della platea di contenuti in VR.

Ad oggi infatti sul servizio di streaming della società americana sono presenti circa dieci video a 360°, tra cui il documentario sui cambiamenti climatici Greenland Melting ed il cortometraggio animato Invasion.

L'applicazione supporta anche la ricerca tramite comando vocale che facilita la ricerca di titoli o intere categorie di contenuti. Non è necessario un abbonamento Prime per guardare i video nella biblioteca personale, mentre chiaramente per accedere alle serie tv e film presenti nel catalogo Amazon saranno chiesti i dati del negozio online.

Attualmente Prime Video VR è disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ed a riguardo ancora non sono arrivate informazione sulla possibile estensione an che ad altri paesi.

Sicuramente una buona novità per Amazon Prime, su cui sta spingendo molto il colosso di Seattle. Lo scorso anno l'applicazione ufficiale è arrivata anche sul decoder Tim Box di TimVision, che ha dimostrato le intenzioni della società di portare il concorrente di Netflix su più dispositivi possibili.